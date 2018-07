Valeria Marini: “Ho votato Salvini, sta facendo un ottimo lavoro anche sull’immigrazione”

“Il mondo dello spettacolo è il mio mondo, è la mia vita. Anzi, non mi appartiene quasi per niente la vita quotidiana. In alternativa, sicuramente avrei aiutato gli altri facendo la missionaria o aiutato gli animali”. A parlare così è Valeria Marini. In un’intervista a Il Giornale Off, la showgirl si è raccontata a tutto tondo, dagli esordi nel mondo dello spettacolo, alle esperienze cinematografiche, senza lesinare anche un commento sull’attuale situazione politica.

Valeria Marini, il commento sul governo

Per Valeria Marini il nuovo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “si sta muovendo molto bene, con grande competenza, pur non venendo dal mondo politico”.

Non solo:

Io – come tutti gli italiani – mi aspetto che si risolvano pian piano tutti i problemi. Ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi, e mi sembra che stia facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell’immigrazione. Forse è stata troppo netta la sua posizione ma qualcuno doveva pur prenderne una. Ora staremo a vedere"

Valeria Marini mostra di apprezzare anche Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

Salvini e Di Maio sono due persone diametralmente opposte ma anche entrambe interessanti. Salvini l’ho votato, Di Maio lo trovo molto in gamba, anche se non mi è piaciuto il momento in cui ha fatto la guerra al presidente Berlusconi, perché era gratuita. Tuttavia trovo che in questo momento stiano facendo un buon lavoro. Poi bisogna vedere i fatti"

Valeria Marini impegnata nel sociale

Intanto la showgirl ribadisce il suo impegno per aiutare il prossimo.