Valeria Marini super sexy al vernissage di Carlo Pignatelli: avvolta in un mini abito di pizzo

“La magia di Carlo Pignatelli e delle sue creazioni, il principe della moda”. Una dedica di grande stile quella che Valeria Marini ha postato sulla sua pagina Instagram corredata da un video. Destinatario del messaggio l’amico e stilista Carlo Pignatelli che nella splendida cornice milanese ha organizzato il suo ultimo vernissage.

Il vestito mozzafiato di Valeria Marini

Lei, avvolta in un abito molto corto di pizzo chiaro e trasparenze nere ha posato per i fotografi da sola e insieme allo stilista Carlo Pignatelli, con loro anche l’intramontabile Jo Squillo. Una serata all’insegna del divertimento e della moda quella trascorsa da Valeria Marini che ha sfoggiato un look decisamente sexy e come al solito non si è smentita con il suo fascino.