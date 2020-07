Temptation Island mai così bollente, baci ed effusioni tra Valeria e il single Alessandro: "Via i microfoni"

Un Temptation Island così bollente non si era mai visto. Protagonisti di questo 'record' sono Valeria e il single Alessandro, che si lasciano andare ad effusioni ad ogni ora della notte e del giorno. In barba al povero Ciavy, il fidanzato di lei che si trova nell'altro villaggio e che, va detto, in un primo momento non sembra particolarmente scosso dell'accaduto.

Temptation Island, effusioni e baci tra Valeria e Alessandro

Da giorni era evidente la complicità tra Valeria e Alessandro. La bella romana si è legata al fisicatissimo tentatore dopo aver visto il suo compagno Ciavy flirtare con le ragazze single e, a poco a poco, ha tolto la sua corazza, lasciandosi lei stessa tentare. I due trascorrono giorni l'uno avvinghiato all'altra, per poi coprirsi con un telo e baciarsi: "Se ti chiedono nega", dice il tentatore alla ragazza.

Le prime immagini compromettenti arrivano quando Ciavy viene chiamato nel del pinnettu ad inizio puntata. L'uomo vede un video in cui Valeria fa una sorta di scenata di gelosia al single Alessandro, perché si sente trascurata, poi i due fanno pace nel migliore dei modi: lasciandosi andare a effusioni bollenti. Ed arrivano ogni volta a un passo dal bacio. "Leviamo i microfoni", dice lui a lei, mentre sono sdraiati su un lettino in spiaggia. Ma lei frena.

Ciavy, dal canto suo, assiste impassibile: "Va beh, si è innamorata. Ma lei è così: prima sbaglia e poi piange, ma sono solo lacrime di coccodrillo".

Temptation Island, Ciavy chiede il falò

I freni inibitori di Valeria però dureranno poco. Qualche ora dopo è sdraiata su un lettino a baciare Alessandro. E' questo il momento in cui Ciavy decide che la misura è colma e chiede un confronto.