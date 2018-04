GF, Valerio e i complimenti "imbarazzanti" a Lucia

A poche ore dall'ingresso nella Casa, i concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello" cominciano a prendere confidenza. A studiarsi anche Lucia Orlando, commessa romana, e Valerio Lo Grieco, modello barese, che hanno scambiato un po' di chiacchiere insieme agli altri durante nella veranda in giardino.

E' in particolare Valerio a sembrare piuttosto interessato alla bella Lucia. Il ragazzo barese, infatti, le ha rivolto sguardi d'intesa e complimenti che l'hanno messa un po' in imbarazzo. La Orlandi, infatti, ha spiegato che le lusinghe degli uomini la mettono sempre in difficoltà. "Da esteta ti dico che hai un ottimo potenziale, soprattutto nel cinema - ha detto lui - Bellissime labbra, bellissimi occhi". E lei ha messo in campo le sue fragilità: "Io mi imbarazzo, perché non so come reagire quando mi fa un complimento un uomo. Non so cosa rispondere. Anche Tarzan poco fa mi ha fatto complimenti e non sapevo". "Sembri una donna molto forte, ma in realtà nascondi fragilità", ha sottolineao Valerio, che, durante la chiacchierata, non le ha staccato gli occhi di dosso per un attimo... C'è intesa?