Valerio Scanu, la confessione dopo la fine del programma "Il Cantante Mascherato"

Valerio Scanu è tornato in tv nei 'panni' dell'angelo de 'Il Cantante Mascherato' anche se non ha potuto mascherare la sua voce tanto che già dalla prima puntata i telespettatori lo hanno riconosciuto. Nessuna sorpresa quando il cantante sardo, arrivato terzo nella classifica del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, si è tolto la maschera.

La confessione al termine del programma

Ma la non sua non è stata solo una partecipazione ad una trasmissione televisiva, è stato un modo per riprendere in mano le redini della propria vita. La chiamata per prendere parte al programma è arrivata in un momento non particolarmente felice per l'ex concorrente di Amici. Ad ammetterlo è stato lui stesso in un lunghissimo messaggio su Instagram in cui ringrazia Milly Carlucci "per tutto ciò che già sa. Beato chi come me ha avuto la possibilità di incontrarti nel suo percorso di vita".

Il periodo più buio della vita di Valerio Scanu

Una bellissima esperienza racconta Scanu "arrivata in un momento in cui stavo per dire basta ed ero lì e lì seriamente". "La chiamata per il cantante mascherato - continua nel suo sfogo - arriva nel periodo più basso del mio percorso artistico, ma anche nel periodo più buio della mia vita. Quei periodi in cui si commettono degli errori che non riesci a captare come tali e, invece di renderti conto, continui a calcare la mano e a fare più danni che altro". Provvidenziale quindi la chiamata per la partecipazione al programma che sempre dalle parole del cantante lo avrebbe aiutato a trovare la forza per rimettersi in gioco tornando a credere in se stesso.