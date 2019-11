I Valespo: "Per guadagnare con Internet serve intelligenza. Agli haters rispondiamo col sorriso"

Tra le trasmissioni più chiacchierate di questa stagione televisiva c'è senza dubbio 'Seconda Vita', in onda ogni mercoledì alle 21:10 su Real Time. E' la casa dove raccontare se stessi grazie al racconto guidato dal giornalista Gabriele Parpiglia, con protagonisti scelti accuratamente tra coloro che hanno avuto una prima e una seconda vita. Nella puntata in onda domani interverranno, con il peso delle loro storie, Georgette Polizzi [QUI LE ANTICIPAZIONI] e i Valespo, star del web.

Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito, in arte i 'Valespo', sono due ragazzi osannati sul web, che hanno venduto oltre 80 mila copie con il loro primo libro e vinto il “Libro d’oro”, e rivelano in tv la loro ascesa online. "Facile dire dall’esterno che il web fa guadangnare, ma non è così; le visualizzazioni non fanno guadagnare. Oggi sono tutti su “Tik Tok” ma è solo una vetrina e non c’è nessun guadagno. In realtà abbiamo delle spese e dei costi e bisogna essere intelligenti per capire come portar a casa dei soldi in modo alternativo pere esempio grazie a Instagram e ai brand che si possono sponsorizzare grazie ai post". E ancora: “A 'Youtube America', la sede centrale, non importa nulla dell’Italia. Infatti in Italia non c’è nemmeno una sede operativa. Noi per parlare con i responsabili dobbiamo andare a Berlino, a Landra o a Los Angeles".

Ma la fama è un'arma a doppio taglio, soprattutto se raggiunta in età molto giovane, quando le insicurezze sono pronte a fare capolino. Come reagire agli haters? "Con il sorriso, con un “Daje - proseguono - Da grandi? Sogniamo una famiglia e se il progetto Valespo dovesse finire… noi, sappiatelo, non ci siamo mai montati la testa ma abbiamo usato la testa".