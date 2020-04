Vanessa Incontrada senza filtri: "Ricrescita e baffi in quarantena, meglio non avvicinarmi"

Da sempre si batte contro il body shaming e i canoni tradizionali di bellezza. E anche stavolta Vanessa Incontrada scherza sulle sue imperfezioni. Lo fa durante alcune Instagram Stories, in cui mostra ricrescita e sopracciglia poco curate, ironizzando sugli effetti della quarantena sull'aspetto fisico, con la chiusura dei negozi per parrucchieri e dei centri estetici

Alle prese con l'isolamento domestico a Follonica, in Toscana, dove vive col marito Rossano Laurini e il figlio Isal, di 12 anni, Vanessa, 41, sfoggia i capelli bianchi e crespi che cominciano a fare capolino dalla sua meravigliosa chioma rossa. Effetto della ricrescita. E ancora i baffetti e le sopracciglia ‘nature’, ormai orfani della mano sapiente di un estetista. "Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma io sono una roba… - dice guardando la telecamera del telefono - Ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia… che brutta, che brutta, che brutta!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il monologo sulle imperfezioni di Vanessa Incontrada

E il ricordo va subito a quando, qualche mese fa, durante la trasmissione 'Vent'anni che siamo italiani', si è resa protagonista di un monologo molto emozionante, proprio a proposito delle imperfezioni e del percorso che ha fatto per arrivare all’accettazione di sé stessa. "Ad alcuni puoi piacere, ad altri no. Ma va bene così perché la perfezione non esiste. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio e io sono molto orgogliosa di quello che vedo, a volte mi piaccio e altre no, ma voglio bene alla persona che ho di fronte quando mi vedo", ha dichiarato.