Vanessa Incontrada gela i criticoni: "Se ho seno e cosce importanti le mostro"

Non si lascia più abbattere dalle critiche Vanessa Incontrada, soprattutto se riguardano il suo fisico. A farle, purtroppo, non sono soltanto gli haters, ma ultimamente anche alcuni giornali hanno calcato un po' troppo la mano sulle forme dell'attrice, che ha sempre risposto con un bel sorriso.

"Le curvy non vogliono più nascondersi - ha spiegato in un'intervista sul Corriere della Sera -. Se ho seno e cosce importanti, le mostro: o vi piaccio altrimenti pace". Dedicata alle curvy è la sua collezione per Elena Mirò: "Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano".

Sdoganare la normalità, dunque, è il suo obiettivo. "Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi - ha detto ancora Vanessa Incontrada -. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende". Un cambiamento a cui partecipa in prima persona, con la sua immagine e con il suo lavoro da stilista: "Abbiamo osato con i tessuti per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica. Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell'estate".