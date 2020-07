Vanessa Incontrada, la foto insieme al figlio Isal sui social: "Semplicemente ti amo"

Il sorriso è lo stesso. E anche i colori. E' irresistibile l'ultimo scatto condiviso su Instagram da Vanessa Incontrada, che si è immortalata insieme al figlio Isal durante uno shooting fotografico. Il bambino guarda l'obiettivo e ride, la mamma invece osserva il suo piccolo con orgoglio: "Semplicemente ti amo", scrive nella didascalia a corredo del post. Centomila i like arrivati da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo.

Vanessa Incontrada, la vita in Toscana con figlio e marito

Isal, 12 anni, è nato dall'amore della attrice e conduttrice per il marito Rossano Laurini, sposato ormai 13 anni fa. La famiglia vive a Follonica, in Toscana, dove Vanessa sta trascorrendo anche queste vacanze estive, legata com'è alla sua terra di residenza. Un'estate all'insegna della semplicità e degli affetti, proprio come piace a lei.

Che la famiglia fosse la priorità di Vanessa è cosa nota. Si guardi, ad esempio, ad uno dei post più recenti pubblicati, sempre su Instagram dalla stessa Incontrada, ovvero la foto di una letterina scritta e firmata dal suo bambino e dal marito. La “lettera da marito e figlio” reca persino la data precisa, 24 novembre 2019, ed è stata scritta in occasione del compleanno della bella spagnola. "Ciao mammy, buon compleanno! - si legge - Io e papy ti abbiamo fatto un pensiero con tutto il nostro cuore e amore. Ti vogliamo moltissimo bene e sarai sempre nei nostri cuori e ti aiuteremo quando ne avrai più bisogno". Breve ma intensa la replica di lei: "Con voi ho tutto".