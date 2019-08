Vanessa Incontrada in bikini al mare col figlio Isal (FOTO)

Caraibi? No grazie. Le vacanze di Vanessa Incontrada, 40 anni, sono all'Isola d'Elba insieme al figlio Isal, 11 anni, e al compagno, l'imprenditore Rossano Laurini. L'attrice e conduttrice di origine spagnola, che da tempo vive sul litorale toscano, ha organizzato anche quest'anno un 'buen retiro' all'insegna della semplicità, della famiglia e degli affetti.

Eccola dunque tra tuffi, tintarella e giochi d'acqua insieme al suo bambino. Fotografata in spiaggia dal settimanale Gente, Vanessa è un vulcano di energie e non sta ferma un secondo, tutta intenta a cercare il passatempo più divertente con cui intrattenere il piccolino. La scelta alla fine ricade sul gommoncino ad acqua. "A Follonica mi sento protetta, qui ho un solo nome: la Vane", ha raccontato a proposito della sua scelta di vivere in Toscana, al riparo dalla mondanità e dai riflettori.