Vanessa Incontrada, lo sfogo a Domenica In: "Insultata per i chili in più, ho avuto problematiche serie"

Attrice talentuosa, donna straordinaria e mamma felice. La bellezza di Vanessa Incontrada è incontestabile, anche se tempo fa gli haters l'hanno bersagliata di critiche e insulti per qualche chilo in più. E' un capitolo chiuso per lei, che ha saputo scrollare le spalle e andare avanti con il suo inconfondibile sorriso, anche se quel periodo lo ricorda ancora con un po' di amarezza.

Ha affrontato l'argomento a Domenica In: "Viviamo in un mondo cretino per alcuni aspetti. Non puoi piacere a tutti sicuramente, però sentir parlare sempre dell'aspetto fisico mi stanca. La cellulite ce l'ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne, fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e periodi in cui si sta peggio. Alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me". Le critiche l'hanno ferita, perché arrivate in un momento delicato: "Non me l'aspettavo - ha spiegato l'attrice - Questi insulti mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche serie e mangiavo di più. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un'altra foto".

Applausi per lei, che infine ha sdrammatizzato tutto con grande ironia. Via i tacchi, poi la confessione: "Ho un problema con i baffi, mi sudano ed è una cosa imbarazzante".