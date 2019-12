Natale al mercato, Vanessa Incontrada lavora alla bancarella del padre (FOTO)

Altro che resort di lusso o viaggi oltreoceano. Il Natale di Vanessa Incontrada è dietro ai banchi del mercato. In questi giorni, infatti, la showgirl spagnola è tornata a Barcellona insieme alla sua famiglia e ne sta approfittando per dare una mano al lavoro al padre, artigiano delle pelli.

A raccontare il lavoro al mercato è la stessa Vanessa su Instagram. "Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui", dice ai fan italiani, qualora qualcuno si trovasse in zona per trascorrere le festività.L'attività paterna si trova precisamente sulla Gran Via della città. Con lei anche in Spagna, ovviamente, anche il marito Rossano Laurini, imprenditore con cui fa coppia da 12 anni, e il figlio Isal, nato nel 2008.

Vanessa Incontrada al mercato del padre: "Mi piacciono le reazioni dei turisti stupiti"

Già in passato Vanessa ha parlato con orgoglio dell'attività del padre. "Mio papà è un artigiano, lavora la pelle - ha spiegato a Famiglia Cristiana - Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano". E ancora: "Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’ altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi".