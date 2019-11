Le lacrime di Vanessa Incontrada a Domenica In

Commozione in diretta oggi a 'Domenica In'. Vanessa Incontrada non riesce a trattenere le lacrime quando va in onda un filmato con un messaggio della madre. "Sono orgogliosa di te", le dice la donna.

Vanessa ricorda che il legame con la mamma non è stato sempre lineare. "Il rapporto madre-figlia non è semplice, ma ho perdonato quelle cose che a 20 anni non riuscivo a capire", confida. "Oggi mi sento molto più vicina a lei, vederla mi crea questo... Lei lo sa? Nì... Glielo dico, ma non è sempre semplice dire le cose...".

Profondmente commossi anche Gigi D'Alessio e la conduttrice Mara Venier. "Io ho 4 figli, ma quando hai i genitori sei sempre figlio - dichiara il cantante - Quando non li hai più, capisci di essere genitore. Io sento sempre mia madre vicina a me, è una forza che non si può descrivere. Quello che mi manca fisicamente è l'abbraccio... Io purtroppo ho perso mamma, papà e un fratello... La musica è stata la mia ancora di salvezza. Nella musica porto tutta la mia sofferenza e le mie emozioni. La musica ha fatto diventare la mia sofferenza più leggera".