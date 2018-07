FOTO | L'estate di Vanessa Incontrada: mamma felice, sexy e innamorata

Tempo di relax per Vanessa Incontrada. Messi da parte gli impegni professionali, la bella spagnola, tra le attrici e conduttrici più amante del mondo dello spettacolo, si ritaglia la sua estate insieme agli affetti più cari: il figlio Isal, 10 anni, e il compagno Rossano Laurini. Location del 'buen retiro' è il litorale toscano, terra in cui vive e dove è solita trascorrere anche le vacanze estive.

L'album dell'estate di Vanessa è sui social. E' con i follower, infatti, che l'artista condivide i momenti più belli delle sue giornate. Sorrisi, selfie in famiglia, corse in riva al mare. Ieri, poi, un pomeriggio all'insegna del divertimento con il piccolo Isal: mamma e figlio si sono sbizzarriti sugli scivoli dell'Aqua Park di Follonica, parco acquatico gestito proprio da papà Rossano, di professione imprenditore. Niente lusso, niente resort a cinque stelle: una vacanza semplice ma piena d'amore, come nello stile dell'amata attrice.