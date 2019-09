Il figlio di Vasco Rossi si sposa (senza di lui): ma alla cerimonia ci sarà un “richiamo” speciale al Kom

È il gran giorno per Lorenzo Rossi Sturani: il figlio di Vasco Rossi oggi si sposa con Carlotta, mamma della sua bellissima bambina Lavinia, nata due anni fa.

Le nozze sono in programma a Villa Stella a Crespellano (Bologna), dove sono attesi oltre duecento invitati. Vasco Rossi però non sarà presente. "Ma ci sarà un richiamo a lui che non posso svelare ora. Nessuno sa nulla", ha detto sibillino Lorenzo al Resto del Carlino.

Ad annunciare la lieta notizia era stato proprio Lorenzo, con un post sui social che in poche ore ha raggiunto duemila like e tantissimi messaggi di auguri ed affetti per la giovane coppia. Per raccontare il suo amore per Carlotta Lorenzo Rossi Sturani ha scelto una citazione di una canzone che non appartiene al canzoniere del Kom bensì a quella di Eros Ramazzotti ("Ti sposerò perché”).

Lorenzo, il figlio di Vasco Rossi, si sposa con Carlotta

Il giovane racconta il suo primo incontro con la “ragazza dagli occhi azzurro cielo”, i primi approcci, il grande amore provato da subito per lei e la gioia di essersi ritrovati dopo le iniziali difficoltà.

“In quel momento nacque la nostra storia d’amore, ampliata dall’arrivo della piccola Lavinia e che culminerà questo sabato col nostro matrimonio. Due cerchi che si chiudono, uno di fianco all’altro, formando il simbolo dell’infinito. Sabato metterò un sigillo con scritto ‘famiglia’, realizzando ciò che non ho avuto da piccolo”

Lorenzo è figlio di Gabriella Sturani, la "Gabry" che ispirò la famosissima canzone di Vasco. La storia tra i due finì quando lei rimase incinta. Anni dopo, Lorenzo volle conoscere il padre e i due si ritrovarono. Vasco "si è emozionato" quando ha saputo del matrimonio del figlio. "Papà è contento di me come uomo, ha seguito il mio percorso in questi anni e sapere che un padre è felice del figlio è bello e gratificante", ha detto Lorenzo al Resto del Carlino.