Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano insieme a Ballando, il commento di Milly Carlucci

Il ritorno a 'Ballando con le stelle' è certo, quello di fiamma invece resta un mistero. Pace fatta tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, ai ferri corti dopo la brusca rottura a causa di Dani Osvaldo, che nella scorsa edizione rubò il cuore alla ballerina provocando un terremoto.

I due, fidanzati per otto anni, hanno superato le divergenze e sono pronti a lavorare insieme, per la gioia di Milly Carlucci che più di una volta si era esposta al riguardo: "Ne sono molto felice - ha commentato sulle pagine di DiPiù - Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo".

Mistero, invece, sui rapporti tra Veera e l'ex calciatore argentino. I due non si fanno vedere insieme da tempo e sui social sono scomparsi i reciproci like, facendo pensare a un addio...