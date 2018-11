Ventura-Bettarini affiatatissimi alla festa di Jack: balli e risate all night long

Una serata speciale martedì per la famiglia Bettarini, al gran completo per i 18 anni di Jack, il secondogenito di Simona Ventura e dell'ex calciatore. Grande festa in un noto locale di Milano, dove gli ospiti hanno prima cenato - rigorosamente separati familiari e amici - e poi tutti in pista.

Ad aprire le danze Super Simo, acclamatissima dagli amici del figlio, e l'ex marito Stefano, scatenatissimi e molto affiatati come si vede nelle loro stories su Instagram. Tale padre tale figlio, Jack si è dimostrato un gran ballerino, riuscendo a coinvolgere in pista anche la nonna Anna, mamma della conduttrice, e le zie Sara Ventura e Simona Bettarini. Irresistibili insieme lui e il fratello maggiore Niccolò, gioielli dei genitori che hanno finalmente ritrovato la serenità dopo le tensioni degli ultimi anni e ora si godono la loro bella famiglia allargata.

Alla festa c'era anche Nicoletta Larini, compagna di Stefano (nonostante la dura prova a Temptation Island Vip), mentre dalle "prove social" non si riesce a scorgere Gerò Carraro, ormai ex compagno di Simona Ventura ma con cui è rimasto in ottimi rapporti. Lui con Jack ha aperto le danze ancora prima, con un chupito al bar.