Verissimo, Aida Yespica racconta la sua sofferenza per il figlio

Ospite nella puntata odierna di "Verissimo", Aida Yespica, in un’intensa chiacchierata con Silvia Toffanin ha fatto luce su alcuni dettagli della sua vita privata.

Nel corso della sua esperienza al "GF Vip", in tanti avevano notato in più occasioni lo sguardo malinconico della showgirl e, oggi, negli studi di Silvia Toffanin, è la stessa Yespica a spiegare cosa negli ultimi mesi sta occupando insistentemente i suoi pensieri, facendola soffrire.

Si tratta della lontananza forzata da Aron, il figlio di nove anni nato dalla relazione con Matteo Ferrari, che attualmente risiede a Miami insieme al padre.

La showgirl venezuelana, infatti, oggi è costretta a vivere in Italia, a Milano, dove è dovuta rientrare per ragioni lavorative, in cerca di quella stabilità economica necessaria a regalare un futuro sereno anche a suo figlio.

“Mi rimprovero di non potergli stare vicino” racconta Aida, confessando di non voler però più dipendere da nessun uomo e di voler riprendere in mano la sua carriera.