Francesco Moser e quel retroscena su Ignazio e Cecilia

“Speriamo vadano d’accordo”. Il grande campione di ciclismo Francesco Moser parla domani a "Verissimo" della relazione nata nella casa di “Grande Fratello Vip” tra suo figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez.

Papà presente ed esigente al punto giusto, l'ex ciclista segue l'evolversi della love story sin dalla nascita, avvenuta lo scorso ottobre. E mentre all'inizio si diceva poco convinto del sentimento che legava la modella argentina e il suo pargolo, oggi è più sereno. "All’inizio pensavo che una volta tornati a casa sarebbe tutto finito, invece, vedo che la cosa va avanti", spiega a Silvia Toffanin. Cosa vede, invece, nel futuro del figlio? “Sarei stato contento se avesse continuato a correre in bici, ma bisogna far fatica, allenarsi tanto e lui preferiva andare in discoteca – e aggiunge - Ignazio potrebbe essere il titolare della nostra azienda visto che ha il diploma in agraria”.