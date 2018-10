Maurizio Battista choc: "Da anni non ho rapporti con due dei miei figli"

Maurizio Battista così non l'avevamo mai sentito. Ospite di 'Verissimo', l'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', ha aperto il suo cuore al pubblico mettendo in luce alcune fragilità che aveva lasciato trasparire durante la permanenza nella Casa.

Battista ha spiegato a Silvia Toffanin di aver perso il rapporto con i due figli maggiori: Federica, di 28 anni, che fa l’impiegata, e Simone di 32, professione poliziotto. "Non parlo con i miei figli da tanti anni - ha spiegato - Ma va bene. Ci sta tutto nella vita. Io per certe cose sono piagnone, per altre sono un gladiatore. Che devo fare? La gente giudica. Qualcuno non ha digerito questa situazione, la mia nuova famiglia. Io rispetto". Il comico infatti è oggi legato alla nuova compagna Alessandra Moretti, da cui ha avuto due anni fa la sua terzogenita, la piccola Anna.

"Ma le persone devono ricordare che la vita gira, cambia - ha proseguito Battista, che per primo ha ammesso di aver fatto lo stesso errore di giudizio con il padre - Io ho giudicato mio padre per una cosa e sono stato giudicato. Come si dice a roma, "Sputi in aria e ti ricade in testa". Questo è stato. mi dispiace ma me lo tengo".

Oggi la sua vita è accanto alle donne della sua vita. "Ora devo preoccuparmi di loro e di me, che ho un'età. Pensa, mia figlia è nata primo agosto 2016 all'una e un quarto, mia madre è stata sepolta il 3 agosto all'unaa e un quarto. Poi ognuno interpreta come vuole".

La commozione si è fatta più forte ricordando la mamma scomparsa. "Mia madre non si è goduta nulla. E' morta giovanissima. Non gli ho dato neanche soddisfazione a scuol.a - ha scherzato - Non ho studiato tanto, scrivo anche male. Ma i genitori finiscono e quando finiscono augurati che sei grande, perché se sei giovane sei perso".