Verissmo, Samantha De Grenet non riesce a trattenere le lacrime in studio

Attimi di commozione per Samantha de Grenet durante la puntata odierna di "Verissimo" dove, ospite insieme al figlio Brando, ha ripercorso insieme alla conduttrice Silvia Toffanin frammenti di vita trascorsi insieme al suo primogenito.

“Brando è il regalo più bello che la vita mi potesse fare” racconta la showgirl. Non sono mancate, poi, parole cariche d’amore rivolte anche a lei da parte del figlio che, guidato dalla conduttrice, ha letto una sua lettera alla mamma. E come neve al sole la De Grenet non ha potuto evitare di sciogliersi, lasciandosi andare alle lacrime.