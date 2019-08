Per Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi è arrivato un bebè

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono diventati genitori. La notizia è trapelata solo ora, ma in realtà l'ex gieffina ed il calciatore della Juventus sono diventati mamma e papà già da qualche mese. A dare il lieto annuncio non è stata la coppia, ma il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, in diretta a Radio Deejay.

Veronica e Federico lo hanno tenuto segreto per mesi

"La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – con grande rispetto per una privacy voluta con forza – è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica".

Crisi finita per la coppia

La crisi nata tra i due nel marzo 2017, dopo due anni di fidanzamento, a questo punto è del tutto finita. L'ex concorrente del Grande Fratello e l'attaccante juventino sono più uniti che mai. Nessuna indiscrezione è invece trapelata sul colore del fiocco del bebè.