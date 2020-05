Veronica Peparini incinta? La coreografa risponde (e parla di nozze)

Divisi sul lavoro, ma vicini in amore. Come sanno gli appassionati di 'Amici Speciali', la maratona benefica in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi, la professoressa Veronica Peparini ha deciso di non prendere parte allo show, per evitare il conflitto di interessi vista la partecipazione del compagno Andreas Muller. Una distanza puramente professionale, visto che dietro le quinte i due sono più vicini che mai. A dimostrarlo sono le ultime Instagram Stories condivise della coppia, in cui i due fanno progetti di vita.

La coreografa 49enne e il ballerino 31enne vivono la loro bella storia d’amore da più di un anno. Inseparabili e sempre più complici, per la prima volta si mettono a nudo e raccontano i loro sogni d'amore. C'è il matrimonio nel futuro dei due? Veronica risponde in modo sibillino: "Vedremo", dice. Poi punzecchia Andreas e dice: "Ho risposto solo io". Il ballerino la butta sul ridere: "Io mi sposo con Diva. Mai dire mai, comunque".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se le nozze sono in forse, di certo c'è che i due non sono in attesa di un bebè. "Ma dove sta scritta questa cosa? - risponde Veronica ai follower che le pongono la domanda - Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu [riferendosi ad Andreas ndr] avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!".