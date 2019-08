Veronica Satti: "Ricaduta nell'autolesionismo, sono corsa da papà"

Ha trascorso l'estate in famiglia Veronica Satti, seguendo il papà Bobby Solo in tour insieme a Tracy - la compagna del cantante - e al fratellino Ryan. Fondamentale per lei la vicinanza della famiglia in questo momento difficile, come ha svelato su Instagram nelle sue stories: "Sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto ancora quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto di correre da lui".

Così ha fatto Veronica e ora sta meglio. "Ho capito che non si finisce mai di essere autolesionisti e, probabilmente, ogni giorno dovrò farci i conti ma oggi, oltre alla mia mamma e ai miei nonni che mi sono sempre stati vicini, c'è anche mio papà e la sua famiglia e questa è la mia vittoria più grande".

Pochi mesi fa la fine della storia con Valentina, con cui stava programmando l'unione civile, ma Veronica ha precisato che il suo momento buio non è dipeso da questo: "Mettendo i puntini sulle i volevo specificare che il mio periodo buio non ha niente a che fare con le mie passate relazioni - ha specificato sempre su Instagram -, sicuramente la mole di stress emotivo e le delusioni generali non hanno aiutato. I comportamenti autolesivi sono cose molto serie e spero un giorno di parlarvene di più per informazione, perché nell'ultimo anno gli adolescenti che praticano su se stessi dolore con tagli, bruciature, etc, sono aumentati del 34% solo in Italia. Un numero allarmante". La famiglia è una delle cure più importanti e Veronica oggi lo sa bene.