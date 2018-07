Bobby Solo e Veronica: "Ci riabbracciamo dopo 15 anni, ecco cos'è successo dopo il GF"

Bobby Solo e Veronica Satti di nuovo vicini. Dopo più di 10 anni di lontananza, il cantante romano accetta di ricongiungersi alla figlia, che in questi anni non ha mai smesso di cercarlo. «Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato», svela a Spy la ragazza, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, dove aveva raccontato tutta la sua sofferenza.

I due avevano troncato i rapporti quindici anni fa e la vicenda era finita in tribunale. «Abbiamo deciso di ricongiungerci, per ora, solo in forma privata. Dopo quindici anni che due persone non si vedono, si innescano delle dinamiche che vanno ponderate. C’è bisogno di premura e di rispetto, l’uno nei confronti dell’altra. Non ci siamo ancora incontrati: lui è stato impegnato finora in una tournée in America, tornerà proprio in questi giorni in Italia e finalmente ci riabbracceremo. Ho sentito la sua voce attraverso un messaggio vocale che mi ha mandato: non voglio svelare il contenuto per rispetto, ma è stato molto dolce».

Veronica ammette i suoi sbagli

Per la prima volta, Veronica ammette i suoi sbagli: «Il mio essermi impuntata nel voler riabbracciare mio padre non credo sia stato il modo migliore per ricongiungermi a lui. Ero arrabbiata ed era diventata un’ossessione per me. Delle volte anche noi figli dobbiamo prenderci delle responsabilità emotive nei confronti dei nostri genitori: dobbiamo capire che non sono dei supereroi. Sono stata male, mi sono sentita spesso vinta e arresa alla vita. Due anni fa, poi, sono entrata in una clinica e ci sono stata per un mese: ho capito che non bisogna toccare il fondo per tornare a vivere. Oggi che mio papà c’è, è tornato anche il mio sorriso».