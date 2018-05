Meghan Markle cambia abito per la festa e lascia tutti a bocca aperta

Da principe Harry e attrice Meghan, gli sposi reali sono diventati adesso “duca e duchessa di Sussex”. Una cerimonia elegante, raffinata con ospiti provenienti da tutto il mondo (famiglia, amici) quella che si è svolta nella giornata di ieri sabato 19 maggio a partire dalla funzione religiosa presso la cappella del Castello Widnsor dove la sposa è arrivata accolta da sei damigelle e quattro paggetti.

Due abiti da sposa per il giorno più bello della sua vita

Come ogni matrimonio che si rispetti anche in questa occasione, forse soprattutto in questa occasione, gli occhi sono stati puntati sugli abiti di Meghan Markle, oggi duchessa del Sussex. La sposa, dopo aver detto “sì” al principe Harry ha cambiato il suo abito e ne ha indossato un altro, sempre bianco e sempre molto raffinato.

Gli abiti e l’anello di Meghan Markle nel giorno del matrimonio

Due gli abiti che la sposa ha indossato in uno dei giorni più belli della sua vita: per la cerimonia in chiesa Meghan ha scelto un abito di Givenchy estremamente pulito, senza nessun tipo di decorazione. Per il ricevimento, momento in cui anche il principe Harrya ha cambiato la sua alta uniforme con uno smoking, la sposa ha scelto di indossare un long dress Stella McCartney, in crèpe di seta e allacciato al collo abbinato a un paio di pumps firmate Aquazzura.