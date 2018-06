Fedez e Chiara Ferragni, visita guidata nel nuovo mega appartamento

"Hi guys, welcome to my and Fedez house". Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, aprono per la prima volta le porte della casa in cui vivono da quando è nato il piccolo Leone. Lo fanno ovviamente via social, sfruttando la nuova applicazione IGTV di Instagram, che permette agli utenti di realizzare brevi "film".

Siamo a Milano, e precisamente a CityLife, zona "in" del capoluogo meneghino: qui il rapper e l'imprenditrice digitale si sono trasferiti qualche mese dopo il parto, avvenuto lo scorso marzo. Ad accompagnare i follower nella visita guidata è Chiara, la videocamera è in mano a Fedez. Nessuna gelosia per il privato, solo (come sempre) tanta voglia di condividere il proprio quotidiano con i fan.

Molto ampio il living, dove il lungo divano e il grande tavolo lasciano intendere che i due avranno spesso ospiti: le incursioni di genitori e fratelli, infatti, sono da sempre all'ordine del giorno nei weekend della coppia, soprattutto ora che Leone è piccolino e Chiara ha bisogno dell'aiuta di nonna Marina.

Il terrazzo è senza dubbio la zona più spettacolare dell'intero appartamento: il panorama affaccia sul celebre "quartiere" e in lontananza si vede anche il Duomo ("Soprattutto di giorno", precisa Chiara; "Laggiù c'è la mia vecchia casa", aggiunge poi Fedez). Al di qua della ringhiera una Jacuzzi, poltrone, cuscini e presto arriverà anche un gazebo con tavolo e sedie.

La stanza da letto è low profile e carica di giocattoli la camera del piccolo Leone: entrambe dispongono di bagno privato. All'appello non manca la stanza degli ospiti, con toilette ad hot. La parte più attesa della casa è ancora work in progress: parliamo della cabina armadio della influencer di moda. Già pronta invece la cabina armadio di Fedez, che risulta super ordinata, con magliette e giacchetti disposti per tipologia. Attimi di imbarazzo di fronte al letto sfatto: "Ti avevo detto di rifarlo", dice una stizzita ma divertita Ferragni al compagno e futuro sposo.

Un nido d'amore che rende giustizia ad una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.