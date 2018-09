"Vieni da me", Alessia Mancini si commuove: l’emozione di Caterina Balivo

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono stati ospiti della puntata odierna di ‘Vieni da me’, il nuovo programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, diventando protagonisti di un momento di forte emozione per la storia raccontata da una donna.

Rossella, una signora del pubblico, ha raccontato di essere una grande fan di Montrucchio sin dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello.

“Io e mio padre abbiamo subito fatto il tifo per te, ti seguivamo sempre. Non ci perdevamo una puntata”, ha raccontato la donna. Qualche tempo dopo il genitore è stato colpito da un infarto ed è entrato in coma. Lei a quel punto ha iniziato a registrare la voce dell’ex gieffino per farla ascoltare al padre che, il giorno in cui ha ascoltato le parole del ragazzo vincitore del Gf, ha aperto gli occhi per qualche minuto prima di morire.

“Mi hai regalato sei minuti di vita di papà”, ha confidato la donna commossa mentre Alessia Mancini ascoltava in lacrime e il conduttore era visibilmente emozionato.

“Noi in tv ridiamo, scherziamo… Ma a casa c’è chi ci segue.A volte facciamo sorridere, ma a volte serviamo…”, sono state le parole di Caterina Balivo a margine del racconto.