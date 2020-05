La Fase 2 di Costanza e Bobo Vieri: doppio passeggino a spasso per Milano

Fase 2 e doppio passeggino. Così Costanza Caracciolo e Bobo Vieri celebrano l'allenamento delle misure restrittive a Milano. La showgirl e l'ex calciatore sono diventati genitori per la seconda volta nel pieno dell'emergenza coronavirus e ora si godono la prima passeggiata insieme a Stella, di un anno e mezzo, e Isabel, due mesi.

Eccoli allora a spasso per Porta Nuova, la zona dei grattaceli di Milano, a due passi da Corso Como. "Andare a spasso, non è mai stato così semplice!", scrive su Instagram Costanza, immortalandosi mentre spinge contemporaneamente il passeggino con la primogenita e la carrozzina con la neonata. A fotografarla insieme a Bobo anche un passante, che intende riprendere il momento con una paparazzata.

Il parto è avvenuto il 25 marzo, nel pieno dell'emergenza sanitaria. "All’inizio avevo paura - ha confidato Coco - invece è stato un parto stupendo, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile". Assente papà Bobo, con cui fa coppia da tre anni e sposato con rito civile amarzo: "Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio, ma poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene".

Non c'è due senza tre? "Ci fermiamo qui", ha detto Bobo di recente. "Non ho più energie, sono distrutto e sono vecchio", ha scherzato. Anche Costanza Caracciolo non sembra intenzionata ad allargare ancora di più la famiglia, almeno per adesso… "Per ora ci fermiamo. È da tre anni che sono incinta e abbiamo due figlie stupende. Poi… nella vita, mai dire mai".