Bobo Vieri ingrassato in quarantena: “Aumento di peso tutti i giorni”

La quarantena sta mettendo a repentaglio il girovita degli italiani, alle prese con il lento trascorrere del tempo tra le pareti domestiche che accolgono cuochi provetti e buone forchette pronte all’assaggio. Tra loro c’è anche Christian Vieri, diventato papà per la seconda volta proprio nel periodo segnato dall’emergenza sanitaria, che durante un collegamento con la trasmissione ‘Porta a Porta’, ha ammesso aver lasciato un po’ andare la forma fisica mettendo su qualche chilo.

Bobo Vieri: "Peso 106,6 kg. Mi devo rimettere a dieta"

“Non è facile stare in casa tutti i giorni, è già un mese e mezzo… Cerchiamo di stare sempre con Stella e di passare il tempo”, ha risposto l’ex calciatore a Bruno Vespa a proposito delle abitudini acquisite in queste settimane di isolamento con la moglie Costanza Caracciolo e la primogenita di un anno e mezzo. “Vedo che si allena… Ma ha raggiunto 106 kg!”, è stata allora l’osservazione del conduttore, a cui Vieri ha replicato ammettendo l’aumenti di peso: “106,6… Sto aumentando ogni giorno. Se riesco ad arrivare a 95 sarebbe fenomenale. Mi devo rimettere a dieta, fare esercizi, ma sono pigro in questo momento”.

E chissà se correre appresso alla sua Stella non lo aiuterà a tornare in forma....