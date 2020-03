Bobo Vieri papà d'oro: "Sto tutto il giorno con mia figlia, la gioia più bella"

Oggi Bobo Vieri è un campione in famiglia. Papà a tempo pieno di Stella, nata lo scorso anno, l'ex calciatore e la moglie Costanza Caracciolo stanno per diventare genitori per la seconda volta. Tra pochi mesi arriverà un'altra bambina e sono felicissimi di allargare la famiglia: "Non vediamo l'ora di diventare di nuovo genitori - ha dichiarato Vieri al settimanale Oggi - di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita".

A casa Bobo si occupa di tutto, ma soprattutto ama fare il papà: "Sono un padre che fa tutto, senza nessun problema". Non poteva immaginare una vita migliore, accanto alla donna che ama e con una famiglia: "Dopo Stella la mia vita non è cambiata molto, anche perché già prima non uscivo tutte le sere, né facevo tutto quello che volevo. Anzi, di solito mi alzo presto la mattina. Ore che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella".

Un papà innamorato, che ora moltiplicherà il suo amore per la seconda figlia tanto voluta.