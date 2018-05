(Ancora) in vendita la villa di Santo Versace a Milano, mozzafiato e a prezzo scontato

Mozzafiato e ancora senza un proprietario. E' tornata in vendita la villa milanese di Santo Versace, imprenditore e politico, fratello del compianto stilista Gianni. Come riporta MilanoToday.it, la prestigiosa dimora di via dei Giardini, nel pieno centro di Milano, è stata realizzata negli anni '50 da Carlo De Carli e Antonio Carminati, ed oggi vale 33 milioni di euro, molto meno rispetto al prezzo di 49 milioni chiesto nel 2012.

Villa Santo Versace a Milano: tutte le stanze

Quattro piani con ascensore più il seminterrato, 442 metri quadri di giardino e 2.100 metri quadri di villa: questi i numeri dell'esclusiva dimora situata in pieno centro a Milano, a due passi dal Quadrilatero della moda. La villa vanta, tra l'altro, un terrazzo di 400 metri quadri su cui è possibile realizzare una piscina. "Una dimora che può anche essere adibita oltre che a residenza anche a sede di altissima rappresentanza di primarie società", si legge nel sito web di Coldwell Banker, che cura la vendita dell'edificio.

