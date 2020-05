Incidente per Vincent Cassel: “Mai dare una testata a un rinoceronte”

Disavventura per Vincent Cassel, vittima di un brutto incidente in moto, nelle strade di Arbonne, nei Paesi Baschi francesi. Trasportato dai vigili del fuoco al policlinico di Biarritz l’attore ha riportato un lieve trauma cranico ed è stato dimesso il giorno stesso. “Mai dare una testata a un rinoceronte”, ha scritto sulle sue storie di Instagram mostrandosi con uno sguardo tra l'ironico e il sofferente, con la testa bendata e il volto gonfio coperto da alcuni cerotti. “Va tutto bene, sono vivo, grazie”, ha aggiunto ancora rassicurando i fan preoccupati per la sua salute.

L’ex marito di Monica Bellucci ha trascorso il suo lockdown con la moglie Tina Kunakey e la figlia Amazonie, che ha festeggiato il primo compleanno in quarantena.