Il Capodanno dei vip: ecco come le star hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno

Al mare o in montagna, a casa o nei locali, in famiglia o tra amici. I vip hanno inondato i social con foto e video per augurare ai follower un felice 2020.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto le piste innevate della Svizzera per festeggiare l'arrivo del nuovo anno (con tanto di foto bollenti a letto) e sulla neve, sulle Dolemiti, si è rifugiata anche Michelle Hunziker, che ha portato a sciare questa mattina le figlie più piccole avute dal marito Tomaso Trussardi. Maddalena Corvaglia ha deciso di festeggiare a Courmayeur.

