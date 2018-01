Come eravamo, le foto dei vip da bambini. Li riconoscete tutti?

Qualcuno di loro già sognava di calcare il palcoscenico. Alessia Marcuzzi, ad esempio: sin da piccola, la conduttrice girava per Roma con le amiche e un piccolo registratore in cerca da persone da intervistare. Michelle Hunziker detta "Lole", invece, correva spensierata sui prati della Svizzera "vicina alle montagne, ai boschi, ai ruscelli".

Come erano i vip da bambini, prima di diventare grandi e famosi, ce lo raccontano loro stessi via social. Attori, showgirl e cantanti postano su Instagram l'album dei ricordi, tra riccioli biondi, nasini all'insù e charme in nuce.

Nella gallery vi proponiamo le foto più belle. A volte il confronto lascia di stucco (come nel caso di Fedez!), altre volte, invece, la trasformazione è piuttosto facile da indovinare... Di seguito, i "prima" e "dopo".