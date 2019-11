I vip e Halloween: da Vieri a Camassa, i travestimenti più paurosi: li riconoscete?

Zucche, dolcetti, scherzetti, ma soprattutto straordinari travestimenti: questi gli ingredienti propri della notte di Halloween che, tra il 31 ottobre e il 1° novembre, invita adulti e bambini ad esorcizzare le proprie paure attraverso maschere e trucchi eccezionali. Una pratica a cui non si sono sottratti i vip nostrani, alcuni irriconoscibili dopo la trasformazione realizzata attraverso make up minuziosi e maschere perfette immortalate nelle foto prontamente postate sui social.

Dall’irriconoscibile Pamela Camassa, completamente coperta da un trucco eccezionale, alla coppia formata da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo contagiata dalla ‘febbre di Halloween’, passando per Gabriel Garko e chi come lui ha preferito avvalersi dei filtri Instagram, ecco una rassegna dei travestimenti più riusciti messi in atto dai personaggi del mondo dello spettacolo.

Qual è il più pauroso? Scorrete le pagine e giudicate voi!

(Clicca su Continua per vedere le foto dei vip travestiti a Halloween)