Natale vip al mare, le più belle in bikini: da d'Urso a Blasi (FOTO)

Quale miglior occasione delle festività natalizie per ritagliarsi un viaggio dall'altra parte del mondo? Approfittando del 'ponte lungo' delle vacanze tra Natale e Capodanno, sono tanti i personaggi famosi che hanno fatto armi e bagagli e sono volati verso destinazioni paradisiache, al caldo, tra tintarella in spiaggia e romantiche cene in riva al mare.

Vip in bikini a Natale

Alle Maldive ci sono la conduttrice Alessia Marcuzzi e la futura opionionista del 'GF Vip' Wanda Nara, in vacanza con le rispettive famiglie. La prima accompagnata dai figli Tommaso, avuto da Simon Inzaghi (con la moglie Gaia Lucariello), e la seconda insieme al marito Mauro Icardi e ai bambini. Qui anche Ilary Blasi con Francesco Totti e bambini al seguito.

A godersi il sole Dubai, invece, l'attrice Michela Quattrociocche ed Elisabetta Gregoraci. Oltre a Barbara d'Urso, che è approdata qui riuscendo finalmente a vincere la sua paura dell'aereo.

