'Pitti Uomo', parata di vip: dalla coppia Monte-Salemi a Ilary Blasi | FOTO

Parata di vip al 'Pitti Uomo 2019' di Firenze. Tanti i volti del mondo dello spettacolo accorsi alla manifestazione di moda maschile e lifestyle in programma fino a venerdì undici gennaio nel capoluogo toscano.

Ecco dunque Ilary Blasi, presente per la prima volta come ospite dello stand Gaelle Paris e Lotto per la collezione A/I 19 e bellissima in un look sporty chic. Debutto al Pitti anche per il duo canoro Benji e Fede, ospiti di 'Divisibile' per la collezione A/I 19. Inseparabili Francesco Monte e Giulia Salemi, che arrivano in città per per la collezione A/I 19 di 'Mark Up'. E ancora Fabrizio Corona in compagnia di Natalia Bush per il brand 'Favelas de Rio' e Taylor Mega, ex di Flavio Briatore e futura naufraga dell'Isola dei Famosi, per 'Pyrex'.