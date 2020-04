Vip, la quarantena è social: hobby e vizi nel lockdown

Tutorial, lettura, ballo, cucito, cucina, appelli e qualche scaramuccia a distanza. I vip in quarantena condividono sui social passioni, iniziative e scorci di intimità.

Un po' di pilates che "fa bene alla mente" ma anche ago e filo per rammendare per Belen Rodriguez che dopo il tutorial culinario in cui con una sorprendente maestria impastava e preparava empanadas, in questa quarantena continua a stupire con le sue poliedriche doti. Su Instagram dove la showgirl condivide pezzetti di vita domestica si riprende mentre fa ginnastica carponi sul letto e poi, dopo una colazione in terrazza, alle prese con il cestino del cucito per sistemare qualche strappo sul peluche del piccolo Santiago.

Poi c'è Fiorello che il 16 maggio compirà 60 anni e si rivolge ai suoi coetanei invitandoli, con ironia, a continuare a stare a casa anche dopo la fine del lockdown. "Certo io tra il 4 e il 16 maggio qualche passeggiatina me la farò - dice - perché 60 anni ancora non ce li avrò. Ma poi se noi 60enni siamo da proteggere, come i panda, dobbiamo continuare a stare a casa".

Balla invece a ritmo di mambo mentre cucina Mara Vener, in un look casual con camiciona a quadri e jeans che con un bicchiere in mano brinda "alla salute di tutti, sperando che passi presto questo momento così brutto".

Ma i vip fanno tesoro della quarantena anche per inventare nuove forme di spettacolo. È il caso di 'The orchite show', programma di intrattenimento 'open source' sulla quarantena inventato da Fabio Volo che spopola su Instagram dando sfogo ai vari aspetti della reclusione di massa e aperto a raccogliere suggerimenti sulle tematiche da trattare.

Vip e libri in quarantena

Ma le attività dei vip chiusi in casa cambiano di giorno in giorno anche seguendo le ricorrenze. Se nella Giornata della Terra è stato un tripudio di inviti al rispetto del pianeta, nella #giornatamondialedellibro sono tantissimi a fotografarsi o riprendersi con in mano il proprio suggerimento di lettura. E la lettura resta comunque attività centrale in questo periodo di reclusione di molti attori che mettono a disposizione la loro voce per leggere racconti per grandi e piccoli come sta facendo Stefano Accorsi con le 'Favole al Telefono' di Gianni Rodari. Ma come un po' tutti, Accorsi mischia professione e vita privata condividendo sui social anche la foto della torta di compleanno del figlio Lorenzo: "3 anni in un lampo", il tenero messaggio condiviso.

La lite tra Fedez e Maurizio Gasparri

E nel momento in cui l'esistenza sembra essersi spostata dal reale al virtuale, anche le liti avvengono via social. Oggi è la volta di Maurizio Gasparri e Fedez: ad accendere la miccia un tweet del parlamentare azzurro in cui annuncia "riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui". Quasi immediata la reazione del rapper: "Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua". E giù una valanga di commenti dai follower dell'uno e dell'altro. Anche questo succede durante la quarantena dei vip…