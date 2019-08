Virginia, figlia di Paola Ferrari, è tale e quale a mamma: la prima foto su Instagram

Cuore di mamma. Paola Ferrari, 58 anni, 'presenta' su Instagram la viglia Virginia, avuta vent'anni fa dall'imprenditore Marco De Benedetti. E sui social scatta subito il gioco delle somiglianze: somiglia di più a mamma o a papà? La risposta sembra ricadere proprio sulla prima. Virginia, lunghi capelli scuri, sfoggia labbra carnose e occhi da cerbiatto proprio come quelli della mamma, storica conduttrice sportiva della Rai.

Chi è Virginia, figlia di Paola Ferrari

Non è certo la prima volta che Paola condivide un post dedicato ai amatissimi figli (oltre a Virginia, anche Alessandro, primogenito di 21 annni), stavolta prò ha voluto fare un omaggio alla bellezza della sua Virginia, immortalandola con un intenso primo piano. Nata nel 1999, la ragazza è arrivata a due anni dalla celebrazione del matrimonio tra la presentatrice e il manager (figlio del famoso Carlo De Benedetti, ndr), tenutosi nel 1997. Vent'anni compiuti, per ora sembra tenersi lontana dal mondo dello spettacolo, scegliendo una strada diversa da quella della mamma. A confermarlo anche il suo profilo Instagram, che risulta privato, probabilmente con l'intenzione di tutelare la sua privacy, che verrebbe inevitabilmente "forzata" come accade per tutti i figli dei personaggi pubblici.