L'ex ballerino di Amici presenta il suo nuovo fidanzato: "L'amore non ha sesso o forma"

Molti lo ricordano come ballerino di danza classica ad Amici 2010. Sono passati otto anni e oggi Vito Conversano è irriconoscibile: superpalestrato, ha abbandonato il ballo e intrapreso la carriera da modello.

In anni passati si era saputo di una relazione con la collega ballerina Debora Di Giovanni e di un'altra con Francesca Manfredi, anche lei ballerina.

Più di recente la vita sentimentale di Vito Conversano era rimasta misteriosa, fino a una serie di fotografie su Instagram con le quale l'ex ballerino di Amici ha presentato ai follower il suo fidanzato Daniele, un infermiere salentino. I due non si nascondono e sui social si scambiano promesse d'amore.

"Oggi il pregiudizio è ormai parte della nostra società! Ma l'amore non ha sesso, non ha forma... Tutti abbiamo un cuore. La felicità indiscussa di un essere umano non deve mai essere giudicata... ma rispettata!! Sono felice, siamo così...Io amo il mondo. E grazie a Dio che viviamo la nostra vita per come siamo e no chiusi in una repressione... (Il mio cuore vive) e per sempre sarà così....!"