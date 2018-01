Cecchi Gori è uscito dal coma, Valeria Marini: "Il peggio è passato"

"Vittorio sta meglio, il momento difficile è passato", Valeria Marini, in collegamento telefonico con Pomeriggio Cinque, tira un sospiro di sollievo. Il produttore, colpito da un malore il 25 dicembre, resta ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma, ma non è più in rianimazione, come ha fatto sapere anche l'inviata del programma di Barbara D'Urso: "Vittorio ha lasciato il reparto di rianimazione e ora è in medicina d'urgenza. Per i medici le sue condizioni sono migliorate".

Accanto a lui Valeria Marini, ma anche l'ex moglie Rita Rusic, con cui era in rotta ormai da anni, e tanti amici: "Tanta gente si è stretta attorno a lui - ha spiegato ancora la showgirl - sono contenta che il peggio sia andato. Anche i medici sono ottimisti".

Imprenditore ed ex presidente della Fiorentina, l'ultima apparizione televisiva di Cecchi Gori risale ad un mese fa, quando, ospite del programma di Rai 1 Storie Vere, ha spiegato di soffrire la solitudine: "A dire la verità, sono rimasto solo - ha spiegato - Ho fatto sempre una vita alla grande. Però non è vera la rappresentazione che danno i giornali di far vedere che uno svolazza di qua e di là, e quando all'improvviso quest'anno, dopo tanti anni, sto sentendo un po' di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene".