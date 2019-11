Vittorio Sgarbi flirta con Caterina Balivo in diretta, ma lei lo respinge così

Vittorio Sgarbi senza freni oggi a 'Vieni da me'. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi, l'esperto d'arte ha pensato bene di fare alcune (ironiche ma insistenti) avances alla conduttrice, che ha replicato a tono.

Sposata dal 2014 con Guido Maria Brera, da cui ha avuto i figli Cora e Alberto Maria, Caterina non si è fatta trovare impreparata di fronte alle provocazioni del critico d'arte. "Tuo marito, l’hai sposato in chiesa?", le ha chiesto lui. "No, era già sposato", la risposta della conduttrice. "Io andrei bene per te allora", ha incalzato Sgarbi. "Andiamo avanti", ha chiosato sorridente Caterina, togliendosi dall’impaccio.

Ma il critico non si è arreso. Proprio durante una chiacchierata sulle sue conquiste amorose, infatti, Balivo ha mostrato al pubblico il "cimelio" di una sua camicia bianca piena di "calchi" di rossetto. Ed è qui che Sgarbi ha preso la palla al balzo per incalzare di nuovo Balivo. "Tu puoi baciarmi la camicia se vuoi", le ha detto aprendosi la giacca. Ma anche in questo caso la presentatrice ha lasciato correre.

Infine, poco prima della fine della sua ospitata, l’ultima frecciatina a Caterina: "Hai un marito ‘usato’, aveva già avuto un’altra moglie", le ha detto. E lei, ironica come sempre: "Bisognava fare le prove".