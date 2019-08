Vladimir Luxuria scambiata per un'anziana al cinema: la sua "minaccia" su Instagram

"Prendo lo scontrino che mi hanno rilasciato al Cinema Cineplex di Montréal (bellissimo il film Death and life of John F Donovan di Xavier Dolan) e scopro che mi hanno fatto lo sconto anziani! Aaaaaarg! Adesso ci sarà incidente diplomatico con il Canada e chiederò a Trudeau di sradicare questo cinema!!!". L'ex parlamentare che di anni ne ha solamente 54, ci scherza su raccontando il divertente qui pro quo di cui è stata protagonista a Montreal.

Luxuria ironizza sull'incidente diplomatico

Il post pubblicato su Instagram, in cui si mostra la foto del ticket rilasciato all'ingresso della sala cinematografica che riporta la scritta 65+, senza dubbio ha fatto sorridere i tantissimi follower che seguono l'opinionista ospitata in molte trasmissioni televisive. Luxuria, ironizzando sull'accaduto, "minaccia" di far scoppiare un incidente diplomatico con il Canada e di chiedere al primo ministro canadese di far sradicare il cinema. Ovviamente si tratta solo di uno scherzo, ma guai a commettere un errore del genere con una signora.