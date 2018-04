GF, Luxuria: "Simone Coccia? Ha avuto tante donne ma anche qualche uomo..."

"Quando uno si vanta di avere avuto tante donne, dovrebbe dire tutto. Forse non ci si dovrebbe vergognare, ad esempio, di dire che c'è stato anche qualche uomo..." Così Vladimir Luxuria, attivista LGBT, è intervenuta a Domenica Live' durante lo spazio dedicato ai concorrenti del Grande Fratello e, in particolare, a Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e compagno da 4 anni della onorevole Stefania Pezzopane. "Come lo so? Si sa, nell'ambiente, si sa. L'ipocrisia non mi piace e quindi lo dico", ha aggiunto.

Occasione del pettegolezzo lanciato da Vladimir è stata la clip di presentazione girata per il reality di Canale 5, dove Simone ha raccontato di aver alle spalle un passato di latin lover. "Ho avuto circa 2000 donne", ha spiegato, attirando le critiche di Cristiano Malgioglio ("Le donne non sono fazzolettini, porta rispetto").

"Simone ha un passato e anche la Pezzopane ha un passato - ha spiegato Luxuria - Nel presente di Simone, però, ci sono anche i messaggi a Lucia Bramieri, messaggi che sono stati a sfondo erotico. Nel passato, ci sono tante cose, voglio frenare la lingua... Ma se uno accetta il GF, accetta anche una deroga alla privacy"

E a Barbara d'Urso, che le ha fatto notare quanto la sua dichiarazione fosse forte, Vladimir ha risposto: "Non c'è niente di male. Quando fai un reality e parli solo di donne, donne, donne... Forse te ne sei dimenticato..."