Walter Nudo, parla l’ex: “Non abbandonò i nostri figli, hanno stravolto le mie parole”

La recente intervista rilasciata a DiPiù da Tatiana Tassara, ex compagna di Walter Nudo ora recluso nella casa del GF Vip, aveva lasciato il segno per le forti dichiarazioni contro il concorrente, accusato di aver abbandonato lei e i suoi figli.

Adesso, però, la ballerina ha smentito categoricamente quanto riportato dal settimanale e, raggiunta da Fanpage, ha spiegato di non avere mai pronunciato quelle frasi contro il suo ex compagno, anzi: Nudo, infatti, si sarebbe sempre occupato del benessere dei suoi ragazzi, contribuendo alla loro crescita sotto il profilo economico e morale.

L’ex compagna di Walter Nudo smentisce le dichiarazioni di ‘DiPiù’

“E’ accaduto che mi sono fidata di persone che hanno completamente stravolto il senso delle mie parole e soprattutto la vera intenzione. Avevo anche specificato che avrei acconsentito all’intervista solo per parlare a favore di Walter e invece…”, ha affermato Tassara precisando che lei e il padre di Elvis e Martin hanno sempre contribuito insieme al mantenimento economico dei ragazzi.

Dopo aver chiarito che “nonostante momenti difficili e con tanta sofferenza, è sempre stato un rapporto d’amore”, la ex compagna di Walter Nudo ha anche negato di aver fatto la cameriera per provvedere ai loro figli, dettaglio riportato dalla rivista: “Non ho mai fatto la cameriera. Ci sono stati periodi in cui mi sono sentita sola, come credo ogni donna che si separa dal proprio compagno”.

Walter Nudo e il rapporto con i suoi figli

Tatiana Tassara, infine, ha voluto ulteriormente ribadire che Walter Nudo non ha mai abbandonato i suoi figli (“Abbandonato non è la parola giusta. È successo che si sia allontanato dall’Italia per qualche mese, in America per esempio, ma non ha mai saltato un compleanno e un Natale”) e che tra loro è finita “per tante incomprensioni” che oggi non inficiano affatto i loro rapporti.

“Oggi abbiamo un buon rapporto, ci capita anche di trovarci a cena con Elvis e Martin magari in occasione dei loro compleanni”, ha chiosato Tassara.