"Walter Nudo fidanzato da tempo con un ragazzo"

Outing di Francesca Cipriani per Walter Nudo a 'Live - Non è la d'Urso'. Nell'ultima puntata della stagione, andata in onda ieri sera, la giunonica showgirl ha affermato che l'attore (e vincitore dell'ultimo 'Grande Fratello Vip') sarebbe fidanzato da tempo con un uomo.

Walter Nudo gay?

“Sei più falso del mio décolleté e di Mark Caltagirone messi insieme”, ha gridato Cipriani a Nudo. “Sei fidanzato da tempo con una persona, avete passato insieme Capodanno e San Valentino. So che questa persona ce l’ha con me ma puoi dirgli di stare tranquillo". Come i più attenti ricorderanno, infatti, Francesca provò a sedurre nudo quando lui era nella Casa del GF Vip, ma senza successo.

Allora, ospite del loft di Cinecittà, Nudo (padre di Elvis Nudo e Martin Carlos Nudo, avuti dall'ex compagna Celine Mambour), si tirò indietro e dichiarava di essere casto da due anni. E invece, secondo Cipriani, avrebbe un compagno. A San Valentino - dichiara ancora lei - i due si sarebbero concessi una serata in una suite esclusiva di un hotel.

Nudo, dal canto suo, ha smentito: "Sono single e ancora casto".