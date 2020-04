Wanda Nara, mamma sexy in quarantena, alle prese con la sua "ciurma" di bimbi (VIDEO)

Quel ramo del lago di Como che volge a ponente e su cui sta trascorrendo il suo lockdown Wanda Nara. La procuratrice sportiva ha la fortuna di trascorrere i tempi di isolamento domestico in uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese e, attraverso i social, ci racconta le sue giornate, tra scatti bollenti e momenti di quotidianità insieme ai cinque figli, di cui tre, Constantino, Benedicto e Valentino avuti dall'ex Maxi Lopez e due, Francesca e Isabella, dall'attuale compagno, il calciatore Mauro Icardi.

Ed eccola allora mentre prende la tintarella sul pratino verde perfettamente curato, mettendo in bella mostra il corpo scultoreo, oppure quando si allena in casa per tenere sempre al top la sua forma fisica. Ma i post più divertenti sono senza dubbio quelli che la immortalano in veste materna, insieme ai suoi bambini. Il passatempo preferito? Tik Tok, proprio come molte famiglie in tempi di quarantena. La app permette infatti di organizzare balletti e scherzi capaci di divertire tanto i figli quanto i genitori.

Che Wanda amasse dedicarsi ai suoi bambini è cosa nota. "Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute - ha raccontato tempo fa - Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io. Certo, vedo che è una cosa che, in effetti, scatena stupore negli altri. A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve (ride, ndr): sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata.

Ed è stato proprio la location del suo isolamento, ovvero Como, a scatenare una polemica con il padre dei tre figli maggiori, qualche settimana fa. "Hai portato i nostri figli nell'epicentro del contagio", ha attaccato Icardi sui social, in riferimento alla forte diffusione dell'epidemia in Lombardia. "Prima di tutto non ho portato i bambini nel cuore della pandemia - la risposta di Wanda - noi viviamo in provincia di Como dove ci sono stati pochi casi e poi francamente mi sento più sicura in Italia che in Argentina. Qui in provincia di Como c'è casa mia, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto perché il contratto scadeva".