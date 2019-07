Wanda Nara incinta del sesto figlio? Le foto che alimentano il sospetto

Dietro le dolci curve di Wanda Nara si celerebbe un tenero segreto secondo il settimanale Chi, che nel numero in edicola questa settimana insinua il dubbio sulla probabile sesta gravidanza della manager argentina.

La moglie di Icardi, recentemente coinvolta dalle cronache mediatiche per via del rapporto burrascoso con la cognata Ivana, è stata pizzicata dai fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini che nelle immagini pubblicate sottolineano il pancino della 33enne come indizio di una dolce attesa.

Wanda Nara ha da poco bloccato tutti i suoi prossimi impegni lavorativi e il motivo potrebbe essere proprio l’arrivo di un figlio, il sesto per la manager già mamma di Valentino Gastón, Constantino e Benedicto avuti dal calciatore Maxi Lopez e delle bimbe Francesca e Isabella nate dal matrimonio con l’attuale marito Mauro Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi aspettano un figlio? Le immagini social

Al momento i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo la notizia sull’ipotetica gravidanza di Wanda Nara. La coppia è in vacanza con la numerosa famiglia e le immagini social mostrano solo lo svago di piacevoli passeggiate nella natura, lontana dagli impegni professionali e dai dubbi sul futuro calcistico di Icardi.