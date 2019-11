Wanna Marchi e Stefania Nobile: "In carcere abbiamo rischiato la vita, volevano ci suicidassimo"

Sono tra i personaggi più controversi della tv italiana, eppure continuano a non dire 'no' al piccolo schermo nonostante la vicenda giudiziaria che anni fa le ha travolte. Wanna Marchi e Stefania Nobile saranno ospiti del programma di Gabriele Parpiglia 'Seconda vita', in onda mercoledì sera su Real Time.

Le due televenditrici, tornate in libertà da qualche anno dopo aver scontato la condanna per truffa, parlano della detenzione in carcere ma anche della loro vita prima dello scandalo: "In carcere volevano che ci suicidassimo, ma noi ce l'abbiamo fatta. In carcere ci hanno accolto con i mitra e non ci hanno curato a dovere e abbiamo rischiato la vita".

Ammettono di aver truffato, aggiungendo dettagli sconvolgenti: "Lo sciogli pancia nemmeno esisteva. E' nato per caso in autostrada, una sera, di notte. Lo compravano tutti dall'Italia alla Spagna. La gente non comprava i nostri prodotti, ma comprava noi".

"L'Italia ci odia - spiegano ben consapevoli - ma noi abbiamo pagato il nostro debito con la giustizia e non abbiamo paura di nessuno. Se il diavolo ci incontra, si sposta". Nel suo futuro Wanna Marchi non cambia idea: "Sto creando altre creme e profumi da mettere sul mercato", mentre sua figlia vorrebbe soltanto voltare pagina: "Voglio essere Stefania Nobile e non la figlia di Wanna Marchi".